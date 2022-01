Apple: visore AR/VR posticipato al 2023?

15 January 2022 – 12:40

Secondo le fonti di Bloomberg, Apple potrebbe posticipare il lancio del visore AR/VR al 2023 a causa di vari problemi, tra cui il surriscaldamento.

Fonte: Punto Informatico