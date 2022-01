Solana potrebbe diventare la Visa delle criptovalute

14 January 2022 – 13:00

Secondo Bank of America Solana a breve potrebbe diventare la Visa delle criptovalute grazie a basso costo, facilità d’uso e scalabilità.

