SIAE: nessuno ha pagato, 60 GB di dati sono online

14 January 2022 – 13:44

La SIAE non ha pagato il riscatto chiesto per i 60 GB di dati trafugati ad ottobre 2021, gli hacker hanno deciso di pubblicare tutto online.

The post SIAE: nessuno ha pagato, 60 GB di dati sono online appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico