Rio de Janeiro investirà le riserve del tesoro in Bitcoin

14 January 2022 – 18:19

Il sindaco di Rio de Janeiro ha fatto sapere che, seguendo le orme di Miami, investirà l’1% delle proprie riserve del tesoro in Bitcoin.

