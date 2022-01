QR: quando il codice nasconde una truffa

14 January 2022 – 10:43

In aumento i tentativi di compromissione dei dispositivi e dei metodi di pagamento facendo leva sulla popolarità dei codici QR: come proteggersi.

The post QR: quando il codice nasconde una truffa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico