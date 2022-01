NoReboot: iPhone usato per spiare gli utenti

14 January 2022 – 15:59

NoReboot spia gli utenti, simulando la procedura di spegnimento dell’iPhone, quindi è meglio installare una soluzione di sicurezza, come Norton 360.

The post NoReboot: iPhone usato per spiare gli utenti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico