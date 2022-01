Missioni Artemis: razzi SLS in costruzione

14 January 2022 – 19:06

Mentre si avvicina il lancio del razzo SLS per Artemis I, la NASA e i partner sono impegnati nella costruzioni dei razzi per le prossime missioni.

