Hard Disk da 2TB a soli 45,99€: SUPER OFFERTA Seagate

14 January 2022 – 10:30

Va in offerta l’hard disk interno Seagate BarraCuda da ben 2TB, l’ottimo disco rigido è disponibile su Amazon con uno sconto del 43%.

The post Hard Disk da 2TB a soli 45,99€: SUPER OFFERTA Seagate appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico