Guida alle nuove regole Covid-19 per il mondo del lavoro

14 Gennaio 2022 – 9:21

Il governo ha prorogato le modalità di accesso allo smart working semplificato e i congedi parentali per i genitori con figli in quarantena o in Dad, ma non riconosce più la quarantena preventiva come malattia per i dipendenti del privato

