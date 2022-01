eToro: update mercato crypto con Chainlink in rialzo del 18%

14 January 2022 – 22:39

eToro pubblica aggiornamenti per i propri utenti sui movimenti di mercato. Vediamo quelli dell’ultima settimana con super performance di Chainlink.

The post eToro: update mercato crypto con Chainlink in rialzo del 18% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico