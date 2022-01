ESA, via libera a Plato: andremo in cerca di esopianeti

14 January 2022 – 18:27

Passa alla seconda fase l’importante missione ESA Plato, il cui obiettivo è quello di andare a studiare 200 mila esopianeti tra il 2026 e il 2030.

