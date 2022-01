Allarme falsa app Telegram: dilaga il malware Purple Fox

14 January 2022 – 10:15

Purple Fox è tornato: ecco come questo temibile malware si sta installando su milioni di computer Windows ad insaputa degli utenti.

