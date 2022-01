Tesla Cybertruck è in ritardo (di nuovo)

13 January 2022 – 16:34

Potrebbe slittare di nuovo il debutto sul mercato dell’avveniristico pickup elettrico Tesla: Cybertruck in strada non prima del 2023?

The post Tesla Cybertruck è in ritardo (di nuovo) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico