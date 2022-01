Mobility as a Service: progetti presentati da 13 città

13 January 2022 – 18:48

Tredici città metropolitane hanno presentato un progetto per partecipare al bando Mobility as a Service (MaaS) finanziato con i fondi del PNRR.

