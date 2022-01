Chuwi HeroBox: un click e il Mini PC costa 30€ meno

13 January 2022 – 16:11

Il coupon proposto da Amazon consente di acquistare il Mini PC (Chuwi HeroBox) con uno sconto di 30 euro: per approfittarne ti basta un click.

The post Chuwi HeroBox: un click e il Mini PC costa 30€ meno appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico