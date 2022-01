InSight in safe mode per una tempesta di sabbia

12 January 2022 – 19:19

Il lander InSight è ora in modalità provvisoria per risparmiare energia, dato che una tempesta di sabbia impedisce la ricarica delle batterie.

