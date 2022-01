Ecobonus ciclomotori e motocicli, attenzione alla procedura

12 January 2022 – 16:35

Scatta l’Ecobonus per ciclomotori e motocicli, ma non serve mettersi in coda sulla piattaforma: solo il concessionario può procedere con la richiesta.

