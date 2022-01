Come cambia il cervello quando si forma un ricordo

12 January 2022 – 15:00

Una collaborazione di ricercatori statunitensi ha osservato per la prima volta in una larva viva di pesce zebrafish come la memoria modifica il cervello. I risultati sono sorprendenti e potrebbero aiutarci a capire come mai certi ricordi sembrano più forti di altri

Fonte: Wired