L’Europol ha una montagna di dati di cittadini europei che ora deve cancellare

11 Gennaio 2022 – 15:20

Una decisione del garante europeo della protezione dei dati ha dato un anno di tempo all’agenzia di polizia per fare un repulisti della propria banca dati ed eliminare le informazioni che non riguardano persone legate a indagini in corso

Fonte: Wired