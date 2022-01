iPhone SE 3 arriva a marzo, Apple terrà un evento ad hoc

11 January 2022 – 13:33

Mark Gurman fa sapere che iPhone SE 3 verrà presentato tra marzo e aprile del 2022 e che Apple lo annuncerà nel corso di un evento dedicato.

