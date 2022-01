Hard Disk 4TB esterno: te lo porti dove vuoi con 90€

11 Gennaio 2022 – 22:45

Questo Hard Disk esterno e portatile è un vero gioiellino con una capacità di 4 TB e la compatibilità con USB 3.0 ti fa volare.

The post Hard Disk 4TB esterno: te lo porti dove vuoi con 90€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico