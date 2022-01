Ecobonus: nuova fase per ciclomotori e motocicli

11 January 2022 – 18:05

Aprirà giovedì (per i concessionari) la nuova fase di prenotazione degli incentivi per l’acquisto di ciclomotori e motocicli delle categorie L.

