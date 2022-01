Come imparare una nuova lingua viaggiando virtualmente

11 January 2022 – 21:05

Fai amicizia su un treno per Berlino oppure ordina in un ristorante spagnolo, comodamente da casa: imparare una lingua viaggiando virtualmente si può.

