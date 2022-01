Apple offrirà pagamenti di terze parti in Corea

11 January 2022 – 15:49

Apple consentirà agli sviluppatori coreani di usare sistemi di pagamento alternativi, ma ci sarà ancora la commissione per ogni acquisto in.app,

Fonte: Punto Informatico