Take-Two compra Zynga e punta al gaming mobile

10 January 2022 – 15:17

Lo sviluppatore di FarmVille e CityVille passa nelle mani del publisher che già controlla franchise come Grand Theft Auto e BioShock.

The post Take-Two compra Zynga e punta al gaming mobile appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico