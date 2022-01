Scuola: niente DaD fino a fine mese per la Campania

10 January 2022 – 16:44

Sospesa l’ordinanza sulla DaD firmata nei giorni scorsi da De Luca: anche gli studenti campani di elementari e medie inferiori torneranno in classe.

