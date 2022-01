Draghi: la DaD va bocciata perché genera disparità

10 January 2022 – 19:19

Mario Draghi ha spiegato i motivi per cui la scuola non va chiusa: la DaD non ha colpe in sé, ma crea disparità tra i ragazzi con troppe disuguaglianze.

