TP-Link Archer AXE200 Omni: antenne robotiche

9 January 2022 – 9:00

Il router TP-Link Archer AXE200 Omni offre una migliore copertura WiFi grazie a quattro antenne motorizzate che rilevano la posizione del dispositivo.

