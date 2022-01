James Webb Space Telescope: specchio primario aperto

9 Gennaio 2022 – 13:45

La NASA ha completato l’apertura dello specchio principale del JWST e ora effettuerà la lunga procedura di allineamento delle ottiche (circa tre mesi).

