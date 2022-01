Perseverance raccoglie il sesto campione di roccia

8 January 2022 – 13:33

Perseverance ha raccolto il sesto campione di roccia, ma la procedura è stata interrotta perché ci sono alcuni detriti che ostacolano il caching.

Fonte: Punto Informatico