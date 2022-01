Bitcoin a 100mila dollari anche secondo l’intelligence Bloomberg

8 January 2022 – 9:38

Secondo un analista di Bloomberg, Bitcoin nel 2022 arriverà a quota 100mila dollari, guadagnando così il “sopravvento” rispetto alle azioni.

