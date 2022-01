The Tender Bar, il film “carino” di George Clooney

7 January 2022 – 15:00

Il ritorno dietro la macchina da presa dell’attore per Amazon Prime video, ispirato all’autobiografia di JR Moehringer, è un romanzo di formazione tenero e nostalgico, un comfort movie per il pubblico in cerca di una tregua dai blockbuster affannati ma superfluo e dimenticabile per tutti gli altri.

Fonte: Wired