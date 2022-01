Quanti sono gli over 50 non vaccinati in Italia?

7 January 2022 – 18:18

Gli over 50 non vaccinati in Italia, chiamati ora alla somministrazione obbligatoria, sono oltre due milioni: vediamo come si dividono in fasce d’età.

