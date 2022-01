Il Mini PC Beelink per smart working e DaD a -80€

7 January 2022 – 10:44

CPU Intel Core, 16 GB di RAM e SSD da 5132 GB per questo Mini PC (Beelink SEi8) proposto oggi su Amazon in forte sconto, ottimo per lavoro e studio.

The post Il Mini PC Beelink per smart working e DaD a -80€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico