Il calendario delle nuove regole anti Covid-19 dall’8 gennaio al 15 febbraio

7 January 2022 – 12:16

Si parte con l’obbligo vaccinale per le persone con più di 50 anni e per il personale universitario, per passare all’estensione del green pass base a numerose attività, fino alle nuove regole sul green pass rafforzato

Fonte: Wired