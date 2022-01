Google migliora l’integrazione tra Android e Windows

7 Gennaio 2022 – 19:45

Tra le varie novità svelate al CES 2022 c’è quella che permetterà di usare il Fast Pair di Android per configurare gli accessori Bluetooth su Windows.

