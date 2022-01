Domani inizia la nuova regola Facebook/Meta?

7 January 2022 – 10:33

Ennesima ondata di copia/incolla compulsivi su Facebook relativi ad una catena di Sant’Antonio piena di assurdità relativamente a Facebook/Meta.

