Coinvestimento di TIM: il NO della commissaria AGCOM

7 January 2022 – 16:00

Un’aspra critica giunge da AGCOM nei confronti di TIM per i progetti di coinvestimento sulla rete: per la commissaria Giomi sono molti i problemi.

