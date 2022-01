BMW ha inventato l’auto E Ink che cambia colore

7 January 2022 – 16:30

L’automaker tedesco ha scelto l’evento CES 2022 per annunciare iX Flow, la prima auto con carrozzeria E Ink in grado di cambiare colore.

