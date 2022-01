Bitcoin precipita sotto i 43mila dollari dopo i verbali della Fed

7 January 2022 – 10:30

I verbali della Banca Centrale Americana, la Fed, hanno fatto scendere sotto i 43mila dollari Bitcoin provocando il sell-off sugli asset.

