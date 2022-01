CES 2022: nuovi Lenovo ThinkPad X1 e ThinkBook

6 January 2022 – 12:11

Lenovo ha svelato al CES 2022 i nuovi ThinPad X1 Carbon, X1 Yoga e X1 Nano, insieme ai ThinkBook 13 Plus, 13x, 14 e 16, tutti con CPU Intel Alder Lake.

