CES 2022: ASUS annuncia nuovi notebook ROG

6 Gennaio 2022 – 19:45

ASUS ha svelato al CES 2022 di Las Vegas i nuovi ROG Zephyrus Duo 16, Zephyrus G14, Strix SCAR, Strix G e Flow Z13 con processori Intel e AMD.

The post CES 2022: ASUS annuncia nuovi notebook ROG appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico