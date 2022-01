ASUS ZenBook 17 Fold OLED: schermo pieghevole

6 January 2022 – 18:09

ASUS ha presentato al CES 2022 il nuovo ZenBook 17 Fold OLED con schermo pieghevole, insieme ai ZenBook 14X OLED Space Edition e ZenBook 14 OLED.

The post ASUS ZenBook 17 Fold OLED: schermo pieghevole appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico