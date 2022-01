Airbnb a breve potrebbe supportare il pagamento in criptovalute

6 January 2022 – 10:07

Il CEO di Airbnb, Brian Chesky, ha rivelato che presto sul portale di Airbnb potremo prenotare e pagare alloggi e camere in criptovalute.

Fonte: Punto Informatico