Vaccino obbligatorio per over 50: il nuovo decreto

5 Gennaio 2022 – 22:45

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto anti-COVID: tra le novità, l’imposizione del vaccino obbligatorio a tutti gli over 50.

