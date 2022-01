L’inflazione di Bitcoin è nettamente inferiore a quella del dollaro

5 January 2022 – 10:27

Un dato interessante rivela che l’inflazione di Bitcoin è più di 3 volte inferiore a quella del dollaro, definendola così un ottimo investimento.

