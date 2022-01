CES 2022: Microsoft Pluton nei processori Ryzen 6000

5 January 2022 – 18:52

Nei nuovi processori AMD Ryzen 6000 Mobile è integrato il chip Microsoft Pluton che conserva le chiavi crittografiche e altri dati sensibili.

The post CES 2022: Microsoft Pluton nei processori Ryzen 6000 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico