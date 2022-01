CES 2022: Intel Alder Lake per desktop e notebook

5 January 2022 – 10:04

Intel ha svelato al CES 2022 altri 16 processori desktop e 28 processori mobile basati sull’architettura ibrida Alder Lake a 10 nanometri.

