CES 2022: Alexa volerà nello spazio con Artemis I

5 January 2022 – 16:41

Grazie alla collaborazione tra Amazon e Lockheed Martin, Alexa salirà a bordo della navicella Orion che verrà lanciata a marzo (missione Artemis I).

