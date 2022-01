HP Pavilion 15: oltre 150 euro di sconto sul portatile Ryzen

4 January 2022 – 16:44

L’HP Pavilion 15 è un computer portatile dalle ottime potenzialità ideale per la DAD e l’utilizzo professionale, ma adatto a qualsiasi esigenza.

The post HP Pavilion 15: oltre 150 euro di sconto sul portatile Ryzen appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico